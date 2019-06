Portugal vence Japão por 3-0 no Torneio Internacional de Lisboa

A seleção portuguesa de futebol sub-18 venceu este domingo a sua congénere do Japão por 3-0, no primeiro jogo do torneio internacional de Lisboa, disputado na Cidade do Futebol, em Oeiras.





Os três golos da seleção comandada por Rui Bento foram todos apontados no primeiro tempo, por intermédio de Eduardo Soares, aos seis minutos, e Jair Tavares, aos 43' e 44'.Na terça-feira, a equipa portuguesa defronta a Noruega, a outra seleção envolvida no torneio, que termina na quinta-feira como o jogo entre os nórdicos e os nipónicos.