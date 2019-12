Portugal vence Torneio das Quatro Nações em sub-18 com um jogo por disputar

A seleção portuguesa de futebol de sub-18 conquistou esta segunda-feira o Torneio das Quatro Nações, com uma vitória sobre a Turquia (3-1), logo à segunda jornada da prova, fruto do empate entre Espanha e Roménia (2-2).

No Parchal, em Lagoa, a equipa lusa deu seguimento ao triunfo por 3-2 frente à Roménia, com um 'bis' de Bruno Tavares, aos 38 minutos, de penálti, e aos 53, e um golo de Tiago Tomás, aos 66, anulando o tento de Yasar (41), que então fazia o empate.

Com este resultado, fica decidida desde já a vitória na prova, uma vez que o empate deixa a Espanha a quatro pontos dos portugueses, com apenas uma jornada por disputar, enquanto Turquia e Roménia têm apenas um ponto.

O guarda-redes José Oliveira explicou, citado no sítio 'online' da Federação Portuguesa de Futebol, que a equipa "respondeu bem às dificuldades", sobretudo após o golo do empate, e que todos estão "satisfeitos com a vitória e a conquista da competição".

O torneio encerra na quarta-feira, com Portugal a fechar a prova frente a Espanha pelas 16:00, no Estádio do Algarve.