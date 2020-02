Portugal vence Turquia por 4-1 no Torneio de La Manga

A seleção portuguesa de sub-18 venceu esta sexta-feira a Turquia por 4-1, no jogo de estreia no Torneio de La Manga, em Espanha, com Henrique Araújo e Bernardo Couto a marcarem por duas vezes.

Portugal adiantou-se no marcador aos nove minutos, por intermédio de Henrique Araújo (Benfica), mas a Turquia respondeu aos 19' através de Erencan Yardimci.

Depois, entrou em ação Bernardo Couto (Sp. Braga) que, aos 32', devolveu a vantagem à Equipa das Quinas. Apenas três minutos volvidos, Henrique Araújo voltou a fazer o gosto ao pé e o intervalo chegou com o marcador fixado no 3-1.

Já na segunda parte, Bernardo Couto também bisou (54') e o resultado já não se alterou até ao apito final do árbitro. No outro jogo do torneio, a Noruega venceu a Roménia por 3-2.