Seleção de sub-18 perde com a Espanha em particular

A seleção portuguesa de sub-18 perdeu esta quinta-feira por 3-2 com a sua congénere da Espanha, em Badajoz, dois dias depois de um empate (1-1) em Campo Maior.Os pupilos de Rui Bento entraram melhor e, aos 25 minutos, Rafael Pereira marcou. Porém, o descanso chegou com uma igualdade, depois da resposta de Javier Cueto, aos 36.Os lusos adiantaram-se de novo, com o bis de Rafael Pereira (72 minutos), só que o conjunto de Alejandro Rodriguez fez dois golos já perto do fim, aos 87 e 90'+2, materializando a reviravolta."Defrontámos uma das melhores equipas da Europa, com bons executantes. Dominámos o jogo, a Espanha não teve bola e nem em contra-ataque nos causou muita mossa. Sofremos dois golos em lances infelizes", lamentou o técnico nacional.Terça-feira, em Campo Maior, Sérgio Pérez tinha adiantado os espanhóis, aos oito minutos, mas Rodrigo Valente (73) fixou a igualdade final."Sabemos que é sempre importante ganhar. Esse é o objetivo quando entramos em campo. No entanto, temos de perceber o que a equipa vale. Tem mostrado personalidade, evidenciou isso novamente aqui em Espanha. Fomos melhores nos dois encontros, mas acabámos por empatar um e perder outro", concluiu Rui Bento.