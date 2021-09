Seleção Nacional de sub-18 vence a França por 4-2 no Torneio de Limoges

A seleção portuguesa de sub-18 venceu esta sexta-feira a congénere da França, por 4-2, na segunda jornada do torneio francês de Limoges em futebol, depois da derrota sofrida na estreia frente à Espanha, por 2-0.

A equipa das 'quinas' esteve a perder devido a um golo de Pirringuel, aos sete minutos, mas operou a reviravolta de forma categórica, empatando ainda antes do intervalo por Eduardo Santos, aos 29 minutos.

Na segunda parte, o domínio intenso português acabou por dar frutos, com mais três golos, por Jorge Meireles, Lucas Anjos e Samuel Justo, aos 48, 55 e 62 minutos, respetivamente, enquanto os franceses marcaram aos 64, por Bouanani.

No derradeiro jogo do torneio, a seleção lusa vai medir forças com a congénere da Suíça, no domingo.