Sub-18 derrotados pela França no Torneio de Limoges

A seleção portuguesa de futebol sub-18 perdeu esta sexta-feira por 2-0 frente à França, no segundo encontro do Torneio de Limoges, depois de se ter estreado com um triunfo (2-0) sobre a Rússia.





No Complexo Desportivo de Beaublanc, a seleção de Emílio Peixe não conseguiu contrariar os gauleses, que marcaram por Haissem Hassan, aos 11 minutos, e Naouirou Ahamada, aos 48.A formação das quinas volta a jogar no domingo, diante do Senegal, pelas 14:00.