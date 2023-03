Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Portugal-Suécia, 1-0: João Neves abriu as portas de Malta Médio marcou no último fôlego e permitiu à Seleção manter-se firme na luta pela presença no Europeu





• Foto: Carlos Gonçalves