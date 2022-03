Benfica lidera escolhas da Seleção para o Torneio de Elite

Rui Bento revelou esta quinta-feira os jogadores portugueses que irá integrar a Seleção Sub-19 que participará no Torneio de Elite do escalão. Entre as escolhas do técnico nacional, destaca-se a 'superioridade' benfiquista, que 'empresta' sete jogadores à Seleção deste escalão.Portugal tem jogos agendados com Arménia (23 de março), República da Irlanda (26) e Inglaterra (29).Joelson Fernandes;Matchoi Djaló;Gabriel Brás e Vasco Sousa;Carlos Borges;João Carvalho, Miguel Falé e Rodrigo Gomes;André Gomes, António Silva, Diego Moreira, João Neves, João Tomé, Martim Neto e Nuno Félix;Chico Lamba, Dário Essugo, Diogo Travassos, Flávio Nazinho e Youssef Chermiti;