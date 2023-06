Chermiti e Essugo fora da convocatória de Portugal para o Europeu de sub-19

Dário Essugo e Youssef Chermiti, médio e avançado do Sporting, são as duas grandes ausências da lista de convocados de Joaquim Milheiro, selecionador nacional de sub-19, para o Campeonato da Europa de Malta, que se realiza entre os dias 3 e 16 de julho.Entre os 24 jogadores chamados pelo treinador nacional para o estágio de preparação, que se iniciará no próximo dia 12, em Penafiel, de salientar que quatro ficarão de fora da lista final para a competição.É expectável que Dário Essugo e Youssef Chermiti integrem o estágio de pré-temporada do Sporting.Portugal integra o Grupo A da competição, juntamente com a Polónia, Itália e Malta. Os polacos serão o primeiro adversário dos portugueses na competição (3 de julho), seguido dos italianos (6 de julho) e malteses (9 de julho). Os dois primeiros classificados de cada grupo ficam apurados para as meias-finais da prova.Recorde-se que o Campeonato da Europa de Sub-19 não é uma data oficial FIFA, pelo que a cedência dos jogadores por parte dos clubes não é obrigatória.Guarda-redes: Diogo Pinto(Sporting CP), João Carvalho (SC Braga) e Gonçalo Ribeiro (FC Porto);Defesas: David Monteiro (Sporting CP), Martim Marques (Sporting CP); Hugo Oliveira (FC Famalicão) Luís Gomes (FC Porto), António Ribeiro (FC Porto), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Esteves (Sporting CP) e Martim Fernandes (FC Porto;Médios: Yanis da Rocha (ES Tryoes), Nuno Félix (SL Benfica), Gustavo Sá (FC Famalicão), Samuel Justo (Sporting CP), Mateus Fernandes (Sporting CP), Diogo Prioste (SL Benfica) e João Vasconcelos (SC Braga)Avançados: Carlos Borges (Manchester City), Hugo Félix (SL Benfica), Diego Moreira (SL Benfica), Jorge Meireles (FC Porto), Rodrigo Ribeiro (Sporting CP) e Miguel Falé (SC Braga).