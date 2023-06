Comitiva portuguesa viaja hoje para Malta

Os 20 convocados pelo selecionador Joaquim Milheiro vão reunir-se hoje à tarde na Cidade do Futebol e viajam ao fim do dia para Malta, país onde Portugal disputará o Europeu'2023. A prova vai realizar-se entre 3 e 16 de julho. A Seleção Nacional faz parte do grupo A e vai defrontar a Polónia (dia 3), Itália (6) e Malta (9). As equipas que se classificarem nos dois primeiros lugares dos dois grupos apuram-se para as meias-finais. Portugal soma quatro títulos europeus, o último dos quais conquistado em 2019.