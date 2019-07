Daniel Silva quer pensar "jogo a jogo" para ter sucesso no Europeu sub-19

O médio Daniel Silva, que entrou nos últimos minutos no triunfo diante da Itália (3-0) , disse esta segunda-feira que Portugal tem que continuar a "pensar jogo a jogo" para ter sucesso no Europeu de futebol de sub-19."As minhas expectativas, e as dos meus colegas, são altas. Começámos o Europeu muito bem, com o pé direito, mas isto é pensar jogo a jogo, só assim conseguiremos alcançar o tão desejado título", referiu o médio, em declarações à assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).No domingo, na estreia de Portugal no Europeu, que decorre na Arménia, Daniel Silva entrou aos 88 minutos, quando a seleção das quinas já vencia por 3-0, com golos de Gonçalo Cardoso, aos 28 minutos, Gonçalo Ramos, aos 46', e Félix Correia, aos 51'.O médio do Vitória de Guimarães não pensa nas oportunidades que o Europeu lhe pode dar na carreira, justificando que as atenções estão em ajudar a equipa."O meu foco é ajudar a equipa. Óbvio que para qualquer jogador da minha idade é um sonho estar aqui a representar o seu país e é aproveitar a oportunidade dada", justificou.Em relação aos restantes adversários do Grupo A, o médio admitiu que a Espanha é mais forte do que a anfitriã Arménia, mas pede respeito para ambas."Vamos respeitar as duas equipas, vamos entrar como fizemos contra a Itália, olhos nos olhos, e, de certeza, que vamos fazer um bom resultado", concluiu.Esta segunda-feira, após o triunfo na estreia, Portugal já treinou em Erevan, com os jogadores titulares frente à Itália a fazerem apenas ginásio, e os restantes a efetuarem trabalho no relvado.A seleção portuguesa, que é campeã em título na categoria, lidera o Grupo A, em igualdade de pontos com a Espanha, que nesta primeira jornada venceu a anfitriã Arménia por 4-1.Na quarta-feira, Portugal defronta a Espanha (15:45 horas de Lisboa), no Estádio Banants, em Erevan, estando a última jornada do grupo agendada para sábado, diante da Arménia.Qualificam-se para as meias-finais do Europeu os dois primeiros classificados de cada grupo.