Dário Essugo e o jogo com a Inglaterra: «Vamos dar tudo para estar no Europeu»

A Seleção Nacional de sub-19 disputa amanhã (18h30) o jogo decisivo na Ronda de Elite de qualificação para o Europeu deste ano, a realizar na Eslováquia entre 18 de junho e 1 de julho.Portugal mede forças com a Inglaterra... em solo britânico (Chesterfield) na 3.ª e última jornada do grupo de apuramento e precisa apenas de um empate para garantir presença na fase final do Euro, pois soma os mesmos pontos que os ingleses, mas com vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos (+1).Na antevisão à partida, o médio Dário Essugo foi o porta-voz da confiança lusa. "Sabemos que vai ser um jogo difícil. Eles têm uma boa equipa, são fortes individualmente mas coletivamente também são bons, organizados e trabalham bem a transição ofensiva", disse o jogador do Sporting à FPF. "Estamos preparados, focados e tranquilos. Estudámos bem o adversário, queremos implementar o nosso jogo e sabemos quais são os pontos fortes deles para tentarmos anulá-los e aproveitar as fragilidades", acrescentou.Mesmo que o empate sirva às aspirações lusas, Essugo garante que o objetivo é apenas um: ganhar. "Não pode ser de outra forma. A partir do momento em que estamos a representar a Seleção Nacional a responsabilidade é sempre a mesma, que é ganhar, e estamos cientes disso. Vamos dar tudo para estar no Europeu", finalizou.