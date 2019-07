Europeu de sub-19: os 20 jogadores que vão representar Portugal na Arménia

O selecionador português de futebol de sub-19, Filipe Ramos, divulgou hoje a lista final de 20 jogadores que vão disputar a fase final do Europeu, na Arménia, tendo prescindido de João Valido, Pedro Ganchas e Tiago Gonçalves.Os três jogadores integraram o estágio que a equipa iniciou em 27 de junho e que termina na terça-feira, tendo em vista a participação no Europeu, competição na qual Portugal defende o título.Na prova, que vai decorrer entre 14 e 27 de julho, Portugal ficou integrado no grupo A, juntamente com Arménia, seleção anfitriã, Espanha e Itália, sendo que o B é composto por República Checa, República da Irlanda, Noruega e França.Portugal inicia a defesa do título em 14 de julho, frente à Itália, seguindo-se, em 17, o confronto com a Espanha e, em 20, com a Arménia, passando às meias-finais os dois primeiros de cada grupo.Lista de 20 convocados:- Guarda-redes: Celton Biai (Benfica), Francisco Meixedo (FC Porto).- Defesas: Gonçalo Loureiro (Benfica), Tomás Tavares (Benfica), Tiago Lopes (FC Porto), Levi Faustino (FC Porto), Gonçalo Cardoso (Boavista) e João Costa (Rio Ave).- Médios: Daniel Silva (Vitória de Guimarães), Diogo Capitão (Benfica), Gonçalo Ramos (Benfica), Fábio Vieira (FC Porto), Vítor Ferreira (FC Porto), Samuel Costa (Sporting de Braga) e Rodrigo Fernandes (Sporting).- Avançados: Félix Correia (Manchester City/Ing), Tiago Rodrigues (Sporting), João Mário (FC Porto), Umaro Embaló (Benfica) e António Gomes (Atalanta/Ita).