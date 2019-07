Europeu de sub-19: Portugal-Espanha, em direto

EQUIPAS



Portugal: Celton Biai, Gonçalo Loureiro, Gonçalo Cardoso, Tiago Lopes, Diogo Capitão, João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, Félix Correia, Tomás Tavares e Tiago Rodrigues.



No banco: F. Meixedo, Costinha, Gonçalo Ramos, Levi Faustino, Samuel Costa, Daniel Silva, Rodrigo Fernandes, Tiago Gouveia e A. Gomes.



Treinador: Filipe Ramos





Espanha: Tenas, Miranda, Hugo Guillamón, Blanco, Torres, Moha, Ruiz, Sergio Gómez, Sánchez, García e Gil.



No banco: Fernández, Gómez, Chust, Orellana, Marqués, Mollejo, Sanz, Gutiérrez e Barrenetxea.



Treinador: Santi Denia





? OFICIAL | ¡Ya tenemos el ONCE de Santi Denia para nuestro segundo partido en la EURO Sub-19! ¡Queremos sumar 3 puntos más! #U19EURO pic.twitter.com/mf8J02YM64 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 17, 2019





- A partida será arbitrada pelo grego Anastasios Papapetrou, que será auxiliado pelo esloveno Grega Kordez e pelo polaco Dawid Igor Golis.

- Tal como Portugal, a Espanha também chega a este confronto com a moral em cima, pois goleou a Arménia, por 4-1. No entanto, o técnico espanhol, Santi Denia, mostra-se cauteloso. "Será um jogo equilibrado e decidido nos detalhes. São os campeões da Europa e voltam a ser candidatos, tal como provaram com a Itália. Para ganhar, vamos ter de fazer tudo bem", frisa o técnico, de 45 anos.



- Historicamente, os estilos de jogo de Espanha e Itália são completamente diferentes. O treinador nacional tem noção disso, mas frisa que nenhuma equipa vai alterar a forma de atuar dos portugueses. "Olhamos para a Espanha como olhámos para a Itália, mas esperamos um jogo diferente. Os espanhóis gostam mais de ter a bola e têm mais paciência, não aceleram tanto como a Itália na saída para o ataque. Porém, vamos manter o nosso estilo, com uma ou outra adaptação", afirmou.



- Depois de uma exibição de excelência e de um resultado (3-0) ainda melhor frente à Itália, na estreia no Europeu, a Seleção Nacional tem novo teste, desta feita contra a Espanha. Hoje é dia de comprovar tudo o que foi feito no passado domingo e Filipe Ramos garante que é mesmo isso que a equipa das quinas vai fazer. "A recuperação correu dentro da normalidade e queremos voltar a fazer um bom jogo frente à Espanha e que o resultado seja o que procuramos sempre, a vitória", referiu o técnico, de 49 anos.

- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Portuga-Espanha, jogo da segunda jornada do Grupo A do Europeu de sub-19, na Arménia, que se disputa a partir das 15h45.