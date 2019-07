Europeu sub-19: Celton Biai assegura confiança de Portugal no jogo com a Arménia

O guarda-redes Celton Biai, que tem sido titular na seleção portuguesa de sub-19 no Campeonato da Europa da categoria, assegurou esta sexta-feira que Portugal está preparado para defrontar a anfitriã Arménia, no sábado."A equipa está confiante, nós viemos com um só objetivo: o nosso primeiro objetivo era passar a fase de grupos e já foram duas finais, agora, é só mais uma", afirmou o jogador do Benfica, considerando que, após a vitória sobre a Itália e o empate com a Espanha, "o jogo mais difícil é o da Arménia".E explicou: "Por ser o último jogo, [a Arménia] vai demonstrar que, apesar dos maus resultados que teve, é uma equipa que pode causar problemas. Sei que diante de nós vai ser uma boa equipa e vai ser um bom jogo".Questionado sobre se o fator casa pode jogar a favor do adversário, Celton Biai afastou esse cenário e realçou que a equipa das quinas se deve concentrar apenas em si."O nosso próprio apoio somos nós, é a equipa. Nós todos juntos somos mais fortes e vamos puxar uns pelos outros. Sabemos que estamos longe de casa, mas a nossa família somos nós e estamos a contar com todos", vincou.Quanto ao empate no jogo de quarta-feira com a Espanha (1-1), depois da vitória expressiva sobre a Itália (3-0), o guardião admitiu que "foi um jogo difícil", mas assinalou que "o importante foi não ter perdido" o jogo."Queria ganhar o jogo, mas empatar deu um ponto, o que já não é mau", rematou.Neste momento, Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo A com quatro pontos, os mesmos que Espanha, enquanto Itália segue no terceiro lugar com três pontos e a Arménia no último, ainda sem qualquer ponto.No sábado, Portugal defronta a anfitriã Arménia, na terceira e última jornada da fase de grupos, a partir das 18:00 (hora de Lisboa), em Erevan, enquanto a Espanha joga com a Itália, à mesma hora.