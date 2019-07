Europeu sub-19: Itália-Portugal, em direto

: Carnesecchi (C), Ricci, Gozzi Iweru, Gavioli, Fagioli, Salcedo, Bellodi, Udogie, Greco, Portanova, Piccoli.: Celton Biai, Gonçalo Loureiro, Gonçalo Soares Cardoso, Tiago Lopes, Diogo Capitão, João Mário, Vítor Ferreira (C), Ramos, Fábio Vieira, Félix Correia, Tavares.- Nos 8 embates entre as duas seleções, Portugal venceu 3, perdeu 2 e empatou 3.- O selecionador Filipe Ramos já lamentou as muitas ausências da equipa, mas mantém discurso ambicioso. "A Seleção está pronta para este Europeu e com vontade de fazer boa figura, de ir o mais longe possível", assegurou o técnico de 49 anos. De fora estão oito habituais titulares que falham a convocatória. Tiago Dantas, Pedro Álvaro e Nuno Tavares integram a pré-época do Benfica. Pelo mesmo motivo, Rafael Camacho (Sporting) e Romário Baró (FC Porto), assim como o luso-brasileiro Marco Paulo, do Fluminense. Pedro Neto (Lazio) ficou de fora devido a negociações com o Benfica enquanto Umaro Embaló (Benfica) encontra-se lesionado.- Gonçalo Loureiro que é um dos capitães da Seleção Nacional que vai disputar a fase final do Campeonato de Europa, em declarações já apontou o desejo de estar na final. "Queremos estar na Arménia até ao último dia", assegura o médio o central de 19 anos do Benfica.- Boa tarde, a aventura de Portugal no Campeonato da Europa de sub-19 arranca este domingo, e a geração de 2000 vai estar na Arménia com o peso de procurar revalidar o histórico título conquistado no ano passado, na Finlândia.