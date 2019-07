Fábio Vieira antes do Europeu de sub-19: «Temos expectativas altas e queremos ganhar»

O médio português Fábio Vieira, campeão nacional de juniores e vencedor da UEFA Youth League ao serviço do FC Porto, quer acabar a temporada 2018/19 com a conquista do Europeu de sub-19, com a camisola de Portugal."Temos expectativas altas e queremos ganhar, até porque estamos a trabalhar muito. Sabemos que não vai ser fácil, mas somos Portugal, temos grandes jogadores e vamos dar tudo para ganhar o troféu", disse o esquerdino em entrevista à agência Lusa.Num dia em que a Federação Portuguesa de Futebol abriu as portas à imprensa de um treino da equipa de sub-19 que está a preparar-se para o Europeu da categoria, na Arménia, Fábio Vieira lembra que, apesar dos poucos dias de trabalho, estes jogadores já se conhecem bem e que está a ser "um estágio fantástico"."Estamos a aproveitar para evoluir, é para isso que aqui estamos. Temos um grupo forte e unido, e é bom que assim seja porque mais à frente vai ser importante", garantiu o jovem de 19 anos.Portugal estreia-se na prova em 14 de julho, frente à Itália, num grupo que tem ainda Espanha e a anfitriã Arménia. O médio admite que é um grupo "complicado", mas mantém a ambição no discurso, recordando que a equipa portuguesa é a campeã em título."O primeiro jogo vai ser logo muito difícil, frente à Itália, mas sabemos que é importante começar a ganhar, por isso vamos lutar pela vitória. Quanto à Espanha, tem sempre grandes equipas, e a Arménia pode usar o fator casa a seu favor, mas vamos enfrentar os jogos todos com o objetivo de ganhar", reforça.Quanto à época de dragão ao peito, Fábio Vieira assume que ganhar traz confiança para o Europeu, e revela que espera fazer uma boa competição e chamar a atenção de Sérgio Conceição."Fiz uma boa época, fui campeão europeu e campeão nacional, mas agora estou concentrado na seleção, e vou jogar as fichas todas para ajudar e sermos campeões. Sei que podia fazer a pré-época com a equipa A, mas fui escolhido para estar aqui, estou muito feliz e vou dar tudo por Portugal", terminou, admitindo ainda que "espera uma oportunidade" na equipa principal dos dragões e que um bom Europeu pode ajudar a "dar o salto".Portugal, campeão europeu em título de sub-19, parte para a Arménia em 10 de julho e no dia 14 defronta a Itália, no primeiro jogo do grupo A, numa reedição da final do ano passado. Depois, dia 17, mede forças com a Espanha, encerrando a fase de grupos frente à Arménia, no dia 20.O Europeu de futebol de sub-19 realiza-se na Arménia, de 14 a 27 de julho de 2019.