Filipe Ramos chama primeiros 23 para estágio antes do Europeu

O selecionador português de futebol de sub-19 anunciou esta terça-feira uma primeira lista de 23 jogadores para o estágio final de preparação para o Europeu, que vai decorrer na Arménia, no qual Portugal defende o título.Os 23 convocados de Filipe Ramos concentram-se na quinta-feira na Cidade do Futebol, onde irão trabalhar até 09 de julho, sendo a lista final de 20 convocados divulgada no dia anterior (8 de julho), dois dias antes da partida para Erevan.Benfica, com sete elementos, FC Porto, com seis, e Sporting, com três, são os principais fornecedores da seleção, tendo Vitória de Guimarães (dois), Boavista, Rio Ave, Sporting de Braga, Lazio (Itália) e Vitória de Setúbal, todos com um, também cedido jogadores à seleção portuguesa.Na prova, que vai decorrer entre 14 e 27 de julho, Portugal ficou integrado no grupo A, juntamente com Arménia, seleção anfitriã, Espanha e Itália, sendo que o B é composto por República Checa, República da Irlanda, Noruega e França.Portugal inicia a defesa do título no dia 14 de julho, frente à Itália, segue-se, no dia 17, a Espanha e, no dia 20, a Arménia, passando às meias-finais os dois primeiros de cada grupo.: Celton Biai (Benfica), Francisco Meixedo (FC Porto) e João Valido (Vitória de Setúbal).Gonçalo Loureiro (Benfica), Tomás Tavares (Benfica), Pedro Ganchas (Benfica), Tiago Lopes (FC Porto), Levi Faustino (FC Porto), Afonso Freitas (Vitória de Guimarães), Gonçalo Cardoso (Boavista) e João Costa (Rio Ave).Daniel Silva (Vitória de Guimarães), Diogo Capitão (Benfica), Gonçalo Ramos (Benfica), Fábio Vieira (FC Porto), Vítor Ferreira (FC Porto), Samuel Costa (Sporting de Braga) e Rodrigo Fernandes (Sporting).Félix Correia (Sporting), Tiago Rodrigues (Sporting), João Mário (FC Porto), Umaro Embaló (Benfica) e Pedro Neto (Lazio/Itália)