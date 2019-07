Gonçalo Ramos: «Trocava este troféu pelo título europeu»

Com direito a aplausos dos familiares e amigos, a Seleção Nacional sub-19 voltou a casa depois de se sagrar vice-campeã da Europa. No topo ficou a Espanha, mas não foi por isso que a equipa das quinas se mostrou abatida na chegada ao Aeroporto Humberto Delgado. Uma das faces da determinação de responder no futuro foi Gonçalo Ramos. "Fizemos um Europeu muito bom. Mostrámos o valor da nossa equipa. Tivemos a infelicidade de não conseguir ganhar, mas isso não apaga nada do nosso percurso", contou o avançado, de 18 anos, do Benfica.O bota-de-ouro da prova, com quatro golos, exibiu com orgulho o seu troféu... embora preferisse ter outro sem qualquer dúvida. "Mais importante e o objetivo de todos era o título. Obviamente, trocaria este troféu pelo Europeu", apontou o artilheiro, requisitado para várias fotografias por adeptos que aguardavam no local.As boas exibições de Gonçalo Ramos na Arménia deram que falar e, tal como Record avançou, o Bayern Munique gostou do que viu. O goleador tenta não perder o foco. "Claro que é sempre bom saber que essas equipas estão atentas, mas não penso nisso", apontou.Certo é que a equipa das quinas viveu uma autêntica epopeia para voltar a Portugal. Inicialmente, só seria preciso fazer uma escala em Moscovo, mas problemas burocráticos obrigaram grande parte da comitiva a passar a noite na Rússia e só ontem seguir para Paris, antes de viajar para Lisboa.