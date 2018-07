Marcelo 'alinhou' com os campeões da Europa e nem do 'dab' o Presidente se escapou

O selecionador nacional de Sub-19, Hélio Sousa, acredita que o futuro da Seleção está garantido. O treinador elogiou os seus jogadores, sublinhando que estão preparado para as próximas dificuldades."Penso que o futuro está garantido. Os jogadores têm demonstrado qualidade para isso. Vão ter de passar por muitas vicissitudes, mas têm condições para superá-las e muitos deles podem ser significativos no futuro de Portugal. Desde a chamada 'Geração de Ouro', no final dos anos 80/início dos anos 90, que a assiduidade de Portugal nas grandes competições tem sido constante. Estando lá, tudo é possível", referiu, antes de enaltecer o sentimento que tem pelo seu país."Tenho um orgulho enorme em ser português. Isso mantém-se, esse sentimento é único e os jogadores vão tê-lo também", garantiu no final da receção do Presidente da República em Belém

Autor: Lusa