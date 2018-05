Portugal já tem toda a comitiva a postos para arrancar, amanhã, a participação no Torneio de Toulon. A Seleção Nacional sub-19 recebeu ontem dois ‘reforços’ que chegaram diretamente dos sub-21, após o triunfo no particular diante da Itália (3-2). Falamos de João Filipe e João Virgínia, sendo que só o extremo jogou frente aos transalpinos. Foi, de resto, a estreia no escalão do jogador do Benfica, enquanto o guardião do Arsenal foi o único atleta às ordens de Rui Jorge que não entrou no Estádio António Coimbra da Mota.

A Seleção de Hélio Sousa estreia-se amanhã frente ao Canadá, seguindo-se embates com Japão (quinta-feira) e Turquia (3 de junho). Já ontem, arrancou o torneio. No Grupo A, o México bateu facilmente o Qatar (4-1), ao passo que a Inglaterra levou a melhor diante da China (2-1).

