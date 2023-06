Miguel Falé e o objetivo para o Euro sub-19: «Ganhar os três jogos da fase de grupos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista Miguel Falé disse esta quinta-feira que Portugal vai ao Euro'2023 para "ganhar os três jogos da fase de grupos" do Euro2023 de sub-19, realçando que os lusos estão concentrados no que têm de fazer em Malta.

"Estamos numa fase em que nos focamos no nosso jogo, nos nossos objetivos e na nossa evolução como equipa. Estamos no Europeu para ganhar os três jogos da fase de grupos e não estamos preocupados em analisar já Polónia, Itália e Malta. Teremos tempo para isso", explicou o avançado do Sp. Braga, citado pelo site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa das quinas esteve a preparar o Europeu de sub-19 em Penafiel, com a segunda fase do estágio a iniciar-se hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde o técnico Joaquim Milheiro teve à disposição os 25 atletas chamados.

"Foi um estágio muito proveitoso em Penafiel. Acredito que somos um grupo muito forte e tivemos duas semanas de trabalho duro, onde fomos muito bem acolhidos quer pela estrutura quer por toda a população de Penafiel. Agora estamos entusiasmados em iniciar esta reta final de preparação na Cidade do Futebol", contou.

Portugal integra o Grupo A da competição, na qual defrontará as seleções da Polónia, em 3 de julho, da Itália, em 6 de julho, e de Malta, em 9 de julho, apurando-se para as meias-finais da prova os dois primeiros do grupo.