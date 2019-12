Portugal defronta Turquia, Croácia e Eslováquia na corrida ao Europeu de Sub-19

A seleção portuguesa de Sub-19 vai defrontar Turquia, Croácia e Eslováquia no Grupo 6 da Ronda de Elite de apuramento para o Campeonato da Europa de 2020, ditou o sorteio realizado esta terça-feira, em Nyon, na Suíça.

A equipa das quinas, campeã em 2018 e finalista em 2019, avançou diretamente para esta fase, tal como a campeã Espanha, sem passar pela primeira ronda de qualificação.

Os vencedores dos sete grupos vão juntar-se à anfitriã Irlanda do Norte na fase final do Europeu, a disputar entre 19 de julho e 1 de agosto. Esta competição vai servir de qualificação para o Campeonato do Mundo de sub-21 de 2021, a disputar na Indonésia.

Em 2021, Portugal vai voltar a estar diretamente na Ronda de Elite, sem disputar a primeira fase de qualificação.

Para o Europeu de 2022, que vai adotar um novo modelo competitivo, semelhante à Liga das Nações, a seleção portuguesa vai disputar a Liga A, integrando o grupo 3, juntamente com República Checa, Grécia e Polónia.

O arranque da competição está marcado para 17 de novembro de 2020, com a primeira ronda, estando a fase final calendarizada para julho de 2022, na Eslováquia.