Portugal empata (1-1) com a Noruega no Torneio Preparatório da UEFA

A seleção portuguesa de sub-19 empatou esta segunda-feira (1-1) com a Noruega no derradeiro jogo do Torneio Preparatório da UEFA, realizado em Portadown, na Irlanda do Norte.

Os pupilos de Rui Bento adiantaram-se no marcador aos 11 minutos, em penálti convertido por Félix Correia, contudo os nórdicos igualaram aos 24, com golo de Edvard Tagseth.

A equipa das quinas tinha perdido por 2-1 diante da Alemanha, vencendo posteriormente a Irlanda do Norte por 3-1.

Portugal está isento da fase de grupos de apuramento para o Euro'2020, mas, em 3 de dezembro, saberá quem lhe toca em sorte na Ronda de Elite, que será disputada na primavera e que ditará quem vai à fase final da competição, que decorre de 19 julho a 1 de agosto do próximo ano na Irlanda do Norte.