A seleção portuguesa sub-19 empatou com a Alemanha, a dois golos, e terminou no segundo lugar no Torneio Preparatório da UEFA.A equipa lusa esteve a vencer por 2-1, com golos de Miguel Falé e João Neves, mas acabou por consentir o empate por Morgalla, aos 90+3' minutos, já reduzida a 10 homens fruto da expulsão de Gonçalo Esteves, aos 86 minutos, com duplo amarelo.Os encontros serviram para preparar a Ronda de Elite da categoria. A fase final do Euro'2023 disputa-se em Malta, em julho.