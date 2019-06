A seleção portuguesa de sub-19 estreou-se este sábado no Torneio de Toulon com uma derrota frente à congénere do Chile por 1-0, em jogo do grupo A.O único golo da partida foi marcado pelo chileno Mathias Pinto, aos 13 minutos.No outro jogo do grupo A registou-se uma surpresa, com o Japão a derrotar a Inglaterra, detentora do troféu, por 2-1.A seleção lusa volta a entrar em ação na próxima terça-feira frente à congénere de Inglaterra, enquanto os dois primeiros classificados do grupo, Chile e Japão se defrontam.