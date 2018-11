Portugal falha conquista do Torneio da UEFA

A seleção portuguesa de sub-19 falhou esta terça-feira a conquista do Torneio Preparatório da UEFA, em Erevan, na Arménia, ao perder por 2-1 no encontro decisivo com a Holanda, que se revelou mais eficaz na concretização.Portugal entrou forte, beneficiando logo ao primeiro minuto de uma excelente oportunidade, no seguimento de um remate de Pedro Neto ao lado.Aos 34 minutos, a seleção lusa dispôs de duas oportunidades, por Vítor Ferreira, que atirou com estrondo à trave e, na recarga, Luís Lopes falhou a baliza holandesa.Na segunda parte, a partida foi mais equilibrada, com ambas as seleções a estarem perto do golo.Lutsharel Geerstruida, aos 74 minutos, aproveitou uma bola perdida nas imediações da área e fez o 1-0 e Tiago Dantas, aos 82, ganhou espaço e rematou em arco para o empate 1-1.No seguimento de um lance muito confuso, Thijs Dallinga isolou-se e fez o golo da vitória holandesa, aos 86 minutos, que assim conquistou invicta a competição.A derrota com a Holanda (2-1) afastou Portugal da possibilidade de vencer o Torneio Preparatório da UEFA, depois dos triunfos frente à Alemanha (1-0) e da Arménia (5-1).Este torneio está inserido em mais uma etapa de preparação para a Ronda de Elite de acesso ao Euro 2019.O sorteio dessa fase de qualificação, para a qual Portugal está automaticamente apurado, depois de ter vencido o Campeonato da Europa em 2018, realiza-se em dezembro, em Nyon.