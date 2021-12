Portugal no grupo 3 da Ronda de Elite para o Europeu de sub-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional de sub-19 ficou esta quarta-feira a conhecer os adversários para a Ronda de Elite, última fase de qualificação para o Europeu do próximo ano, organizado pela Eslováquia.Portugal vai disputar o grupo 3 com Inglaterra, República da Irlanda e Arménia. O primeiro classificado de cada grupo garante o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa e, automaticamente, para o Mundial de sub-20, a realizar na Indonésia em 2023.Grupo 1: Turquia, Hungria, Israel e Escócia;Grupo 2: França, Bósnia, República Checa e Suécia;Grupo 3:, Inglaterra, República da Irlanda e ArméniaGrupo 4: Croácia, Geórgia, Roménia e Islândia;Grupo 5: Itália, Bélgica, Finlândia e Alemanha;Grupo 6: Holanda, Ucrânia, Noruega e Sérvia;Grupo 7: Rússia, Dinamarca, Espanha e Áustria.