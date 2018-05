Continuar a ler

Na segunda parte, a seleção lusa voltou a criar mais oportunidades de golo e João Filipe, de livre direto, recolocou Portugal na frente do marcador, aos 77 minutos, já depois do adversário ter ficado reduzido a dez unidades por expulsão de Louis Yamaguchi.



Quando se pensava que Portugal ia segurar a vantagem, mesmo frente a um adversário de escalão etário superior, eis que a seleção nipónica deu a volta ao resultado na parte final da partida com dois golos de Ayase Ueda, aos 77 e 80+3 minutos.



O torneio internacional de Toulon serve de preparação para o Campeonato da Europa de sub-19, a disputar na Finlândia entre 15 e 29 de julho.



A seleção portuguesa de sub-19 perdeu hoje com a seleção japonesa de sub-21 por 3-2, na segunda jornada do grupo B do torneio internacional de futebol de Toulon, ao permitir dois golos aos nipónicos nos últimos minutos.No entanto, a seleção lusa entrou melhor no jogo e Luís Silva, jogador dos ingleses do Stoke City, abriu o marcador à passagem do minuto 32, na sequência de um lance de bola parada, e teve ainda dois lances de perigo por David Tavares e José Gomes, mas foi o Japão a marcar, quatro minutos depois por Kyosuka Tagawa.