Portugal volta a vencer a Itália em jogo particular de sub-19

A seleção portuguesa de sub-19 de futebol venceu esta segunda-feira na receção à Itália por 1-0, em jogo de preparação para a fase de qualificação do Euro'2020, depois de ter vencido o mesmo adversário na sexta-feira por 4-1.A primeira parte foi equilibrada, com ambas as equipas a criarem lances de perigo junto das duas áreas, mas, na segunda parte, a seleção portuguesa foi mais intensa e esteve por cima do jogo, chegando ao golo aos 80 minutos, por Paulo Bernardo, a aproveitar um alívio defeituoso dos transalpinos.Portugal desperdiçou ainda uma chance soberana de chegar ao segundo golo perto do final da partida, através de um penálti, mas Úmaro Embalo atirou ao poste.A seleção portuguesa já tinha vencido a Itália na sexta-feira, por 4-1, no primeiro jogo de preparação para a fase de qualificação do Euro2020.