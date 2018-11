Rafael Leão: «Vou para a Seleção com a cabeça limpa»

Rafael Leão é um dos eleitos de Rui Jorge para os jogos de playoff de acesso ao Europeu 2019, um regresso à lista de convocados que deixa o avançado do Lille muito feliz."É o reconhecimento do meu trabalho. Vou para a Seleção com a cabeça limpa. Já estou focado na Seleção e vou dar o meu máximo para ajudar. Estamos numa fase muito importante que são os playoff de apuramento para o Europeu. Temos de estar conscientes da importância desta competição. Temos de estar 100% focados e disponíveis para ajudar Portugal", afirmou o avançado do Lille que revela que sempre que pode desloca-se a Portugal: "Procuro ir ter com a minha família, porque a família é a base de tudo, e também para carregar as baterias. Sempre que posso vou a Portugal."