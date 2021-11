Seleção Nacional de sub-19 perde com Dinamarca em jogo particular

A seleção portuguesa de sub-19 perdeu esta terça-feira com a Dinamarca, por 1-0, em jogo particular, disputado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.Portugal, vice-campeão europeu em título, acabou derrotado com um autogolo de Chico Lamba, aos 56 minutos, com a bola a bater no defesa do Sporting, depois de um primeiro ressalto em João Tomé, após remate do avançado dinamarquês Lindl.

A equipa portuguesa, treinada por Rui Bento, cumpriu diante da Dinamarca o segundo jogo particular em poucos dias, depois de na quinta-feira ter vencido em Lousada a Geórgia, por 1-0, com golo de Matchoi Djaló.

Estes jogos-treino visam preparar a ronda de elite de qualificação para a fase final do Europeu Eslováquia'2022, agendada para a próxima primavera.