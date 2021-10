Seleção Nacional de sub-19 perde jogo particular frente à Holanda

A seleção portuguesa de sub-19 foi esta quarta-feira derrotada pela Holanda, por 3-1, num jogo de preparação para a Ronda de Elite para o Campeonato da Europa da Eslováquia'2022.

Na estreia no torneio quadrangular, que decorre precisamente na Eslováquia, os pupilos de Rui Bento até se adiantaram no marcador, por João Resende, aos 19 minutos, em emenda fácil na pequena área. Porém, não resistiriam ao melhor futebol dos holandeses, que deram a volta em pouco tempo.

Aos 31', Naci Unuvar, de livre direto, empatou, para, aos 45', Emanuel Emegha culminar um ataque rápido com um golo de calcanhar.

Portugal até começou melhor o segundo tempo, contudo, aos 54 minutos, nova ação veloz e pragmática foi concluída com um remate em arco de Myron van Brederode.

Portugal joga no próximo sábado com a Alemanha e, depois, na terça-feira com a anfitriã Eslováquia.

Em novembro, os sub-19 têm mais dois jogos de preparação antes da ronda de elite, prevista para a primavera.

Portugal, campeão da Europa na categoria de sub-19 em 2018, é o atual vice-campeão europeu.