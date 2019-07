Seleções nacionais de sub-19 e de futebol de praia retidas em Moscovo

As seleções nacionais de sub-19 e de futebol praia eram esperadas este domingo, em Portugal, no entanto atrasos na alfândega em Moscovo, capital da Rússia, fizeram com que as comitivas perdessem o voo para o nosso país. Assim, os vice-campeões europeus de sub-19 e a seleção que garantiu o apuramento para o Mundial de futebol de praia, se tudo correr dentro da normalidade, são esperados esta segunda-feira no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.





Recorde-se que os sub-19 perderam na final do Campeonato da Europa frente à Espanha por 0-2. Enquanto, a seleção de futebol de praia venceu a congénere espanhola, no desempate por penáltis, depois de se ter registado um empate a cinco.