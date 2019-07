Tiago Lopes: «Estamos focados no objetivo»

Portugal vai disputar o Campeonato da Europa sub-19 entre os dias 14 e 27 deste mês, na Arménia, e, para Tiago Lopes, não há equipa mais forte do que a portuguesa. "Somos um grupo saudável, muito alegre e positivo. Todos os jogadores estão focados no objetivo. Somos muito unidos e, por isso, duvido que haja alguém mais forte do que nós", disse o lateral-esquerdo do FC Porto, em declarações aos canais oficiais da Federação Portuguesa de Futebol.





Portugal, recorde-se, está integrado no Grupo A, juntamente com Itália (dia 14), Espanha (17) e Arménia (20). República Checa, Irlanda, Noruega e França compõem o Grupo B.Recorde-se que, neste momento, estão em estágio 23 pré-convocados para o Europeu. O selecionador nacional, Filipe Ramos, vai divulgar esta segunda-feira os 20 eleitos para a competição.