Titulares na vitória dos sub-19 frente à Itália em recuperação no ginásio

A seleção portuguesa de sub-19 regressou esta segunda-feira aos treinos, mas sem os titulares no jogo de estreia no Europeu da categoria, no domingo, frente à Itália por 3-0 O selecionador Filipe Ramos contou no treino de campo no Estádio Alashkert com os suplentes utilizados Costinha, Rodrigo Fernandes, António Gomes, Daniel Silva e Tiago Rodrigues, e os não utilizados.Para os jogadores titulares, houve apenas treino de recuperação no ginásio do hotel.No domingo, Portugal entrou a vencer no Europeu, com Gonçalo Cardoso (28 minutos), Gonçalo Ramos (46) e Félix Correia (51) a marcarem os golos da equipa das 'quinas' diante da Itália, em jogo disputado em Erevan.A seleção portuguesa, que é campeã em título na categoria, lidera o Grupo A, em igualdade de pontos com a Espanha, que nesta primeira jornada venceu a anfitriã Arménia por 4-1.Na quarta-feira, Portugal defronta a Espanha (15h45 horas de Lisboa), no Estádio Banants, em Erevan, estando a última jornada do grupo agendada para sábado, diante da Arménia.Qualificam-se para as meias-finais do Europeu os dois primeiros classificados de cada grupo.