Tomás Tavares antevê "grandes jogos" com Itália e Espanha no Europeu de sub-19

O defesa Tomás Tavares perspetivou "confrontos difíceis" no grupo A da fase final do Campeonato da Europa de Sub-19, que vai decorrer na Arménia.Juntamente com a anfitriã Arménia, Portugal vai medir forças ainda com Itália e Espanha, numa prova que vai decorrer entre 14 e 27 de julho."Vão ser grandes jogos. A Itália e a Espanha têm grandes equipas e a Arménia sente-se certamente confortável por jogar em casa. Por isso, penso que vamos ver grandes jogos e da nossa parte estamos preparados para os enfrentar", disse o jovem de 18 anos, em entrevista à agência Lusa.A Federação Portuguesa de Futebol abriu as portas à comunicação social para presenciar uma manhã dos trabalhos da equipa de sub-19 que está a preparar-se para o Europeu da categoria e Tomás Tavares afirma que o grupo é o que os jornalistas puderam ver."É um grupo muito trabalhador e estamos a preparar-nos com empenho para o europeu. Eu estou muito feliz por estar aqui e agora só queremos estar preparados para a estreia no dia 14", disse o lateral.Numa época em que jogou na equipa B, nos juniores e nos sub-23, o defesa do Benfica confessa que foi um ano de grandes aprendizagens e que agora quer dar mais um passo."Foi uma época boa, com várias experiências, ao jogar pela equipa B, juniores e sub-23, em que cresci bastante e evoluí. Sinto que estou preparado para outros objetivos, nomeadamente fazer a época na equipa B", antecipa o jogador das 'águias'.O caminho que têm feito muitos dos seus colegas, como João Félix, é algo que Tomás Tavares vê como exemplo para a próxima época e diz mesmo que ficou surpreendido com a ascensão meteórica do avançado, que, ao que tudo indica, vai rumar ao Atlético Madrid."Agora que o Benfica está a apostar na formação e vejo colegas na equipa principal que até há pouco tempo estavam comigo, claro que é uma motivação seguir-lhes o exemplo. O Benfica tem formado grandes jogadores e o João [Félix] nem chegou a estar um ano na equipa principal, mas foi o que bastou para mostrar o valor que tem", sublinha o lateral encarnado.Luís Filipe Vieira afirmou recentemente que o Benfica não olha para o mercado em busca de laterais, pois os que estão no Seixal serão a 'base de recrutamento' da equipa principal, e Tomás Tavares olha para essas declarações com uma forma de responsabilidade acrescida."É uma motivação enorme saber que existe esse espaço, mas também uma grande responsabilidade. No fundo, mostra que temos qualidade e vejo com orgulho a aposta que o clube está a fazer na formação", afirmou.Quanto à chegada à equipa principal, Tomás Tavares diz que está empenhado em fazer esse caminho, que o facto de já ter trabalhado com Bruno Lage até pode ajudar, mas que não está "deslumbrado"."É uma mais valia o treinador Bruno Lage conhecer-nos, mas ninguém nos dá nada e temos sempre de trabalhar. É isso que estou a fazer, a começar já aqui na seleção", termina o defesa.Portugal, campeão europeu em título de sub-19, parte para a Arménia em 10 de julho e, no dia 14, defronta a Itália, no primeiro jogo do grupo A, numa reedição da final do ano passado. Depois, no dia 17, mede forças com a Espanha, encerrando a fase de grupos frente à Arménia, no dia 20.