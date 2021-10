Seleção de sub-20 perde com a Noruega em jogo de preparação

A seleção portuguesa de futebol de sub-20 perdeu esta quinta-feira por 2-1 na receção à Noruega, no primeiro jogo de preparação integrado no estágio que a equipa das quinas está a realizar.

No Estádio Pina Manique, em Lisboa, Lasse Nordas, aos 47 minutos, e Elias Melkersen, aos 49', assinaram os golos dos noruegueses, enquanto Filipe Cruz reduziu para a formação lusa, aos 89', de penálti.

Portugal tem nova partida de preparação agendada para terça-feira, diante da Itália, em Frosinone.

No mês passado, a seleção de sub-20 realizou dois encontros de preparação, tendo perdido com a Roménia (2-1) e empatado com a Polónia (0-0).