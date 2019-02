As armas dos adversários de Portugal

A seleção argentina deposita em Santiago Sosa, médio de 20 anos do River Plate, as esperanças para voltar a conquistar a competição que lhes escapa há 12 anos. Sosa participou em todas as partidas da classificação final do Sudamericano, prova na qual a albiceleste se qualificou na 2ª posição, com três vitórias e duas derrotas, sendo apenas superada pelo Equador. Mas, também Adolfo Gaich, avançado de 19 anos do San Lorenzo, é um perigo à solta no ataque argentino. Na qualificação foi o melhor marcador da equipa, ao apontar três golos.Jeon Sejin, médio de 19 anos, atua na equipa de juniores do Suwon Bluewings e é a estrela em ascensão no futebol sul-coreano. Um verdadeiro maestro dentro do campo que organiza o futebol ofensivo da equipa, fazendo passes que procuram explorar a velocidade dos companheiros, de forma a ultrapassar as defesas adversárias. Outro dos craques sul-coreanos é Cho Young-Wook, avançado de 20 anos que faz as delícias dos adeptos do FC Seoul e dos que acompanham o campeonato da Coreia do Sul.Kobamelo Kodisang, avançado de 19 anos, demonstra a sua qualidade nos relvados portugueses. O sul-africano atua na Sanjoanense, na Série B do Campeonato de Portugal, e até ao momento já participou em 14 encontros e apontou três golos. Kodisang participou em todos os cinco jogos da qualificação africana para esta prova. Outro jogador a ter em conta é Siphesihle Mkhize, médio 20 anos do Tigers FC, que impõe o seu poderio físico no meio-campo e também chega com facilidade a zonas de finalização.