Carlos Queiroz, a conquista do Mundial de sub-20 em 1991 e o bombeiro que ainda procura

São memórias que esta quarta-feira cumprem 30 anos e Carlos Queiroz fez questão de recordá-las. Em mensagem hoje publicada nas redes sociais, o treinador de 68 anos lembrou a conquista do Mundial de sub-20 em 1991, diante do Brasil, em pleno Estádio da Luz, sublinhando o gesto de um transeunte que ficou para sempre marcado na sua memória.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carlos Queiroz (@carlosqueiroz_)

"30 anos da vitória sub-20 de Lisboa! Nesse dia, antes dos penáltis contra o Brasil, alguém se aproximou de mim (creio que um bombeiro), colocou-me uma espécie de amuleto na mão e disse-me que íamos ganhar. Acreditávamos muito no nosso trabalho, na nossa preparação e na nossa competência, mas cerrei a mão como se isso me fizesse acreditar ainda mais. No final a vitória sorriu-nos. Nunca conheci essa pessoa, mas gostava de encontrá-la", começou por dizer o técnico luso que na altura orientava a 'Geração D'Ouro', recordando ainda palavras do "irmão" Nelo Vingada."Esse anónimo, no fundo, representava o país que estava connosco, aqueles que, de alguma forma, tiveram um papel no trabalho e no apoio à mudança do futebol português. Aqui presto o meu tributo a todos. E aqui renovo o agradecimento aos grandes obreiros daquela vitória, os jogadores, bem como à equipa técnica e demais envolvidos. Como dizia o meu "irmão" Nelo Vingada, ganhávamos mal, mas divertíamo-nos à brava! Obrigado", terminou.