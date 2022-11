Convocados da seleção sub-20: Sporting e Benfica dominam lista sem FC Porto

A Seleção Nacional Sub-20 reúne-se a partir de segunda-feira até dia 23 para um estágio de preparação, que vai dividir-se entre Portugal, Bélgica e Alemanha e conta com dois particulares diante de belgas e germânicos.Esta sexta-feira, o selecionador Bino Maçães divulgou a lista de 22 convocados, que é dominada por Sporting (11 jogadores) e Benfica (6), sem representação do FC Porto.O grupo realizará os primeiros cinco treinos de preparação na Cidade do Futebol, viajando depois para Bruxelas, onde dia 19 jogará contra a Bélgica. No dia seguinte, segue-se nova viagem, para Leipzig, onde dia 22 mede forças com a Alemanha.

Guilherme Montóia, João Resende, João Tomé, José Muller, José Precatado e Pedro Santos (Benfica); Dário Essugo, Diogo Abreu, Diogo Cabral, Diogo Pinto, Diogo Travassos, Flávio Nazinho, Gilberto Batista, Mateus Fernandes, Renato Veiga e Rodrigo Ribeiro (Sporting); Gustavo Mendonça (Canelas); Matchoi Djaló (P. Ferreira); Louis Nascimento (PSG); Rodrigo Gomes (Sp. Braga); Daniel Carvalho (V. Setúbal) e Gabriel Rodrigues (V. Guimarães).