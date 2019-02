Hélio Sousa: «Um dos grupos fortes do Mundial»

As promessas portuguesas que podem brilhar no Mundial de Sub-20



O selecionador português de futebol de sub-20, Hélio Sousa, considerou este domingo o grupo da equipa das quinas no Mundial'2019 , com Coreia do Sul, Argentina e África do Sul, "um dos mais fortes da competição", a decorrer na Polónia.Hélio Sousa alertou para a organização da Coreia do Sul, os talentos individuais da Argentina e a intensidade de jogo da seleção sul-africana, que é a única que Portugal ainda não defrontou em competições deste escalão."A Coreia do Sul foi finalista vencida no apuramento da Ásia. É uma seleção organizada e competente, pelo que o jogo inaugural vai ser difícil", disse Hélio Sousa, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).A seleção nacional, que tem dois títulos, conquistados em 1989, na Arábia Saudita, e 1991, em Portugal, estreia-se diante da Coreia do Sul, em 25 de maio, seguindo-se os embates com Argentina, três dias depois, e África do Sul, em 31 de maio, sempre na cidade de Bielsko-Biala."A Argentina também foi segunda no apuramento sul-americano, o que torna o nosso grupo um dos mais fortes da competição. Possui jogadores de qualidade, que fazem a diferença, e um jogo consistente", adiantou o selecionador luso.Com seis títulos na prova, a Argentina é a seleção que mais vezes ergueu o troféu."A África do Sul foi terceira classificada da zona africana e, como é normal nestas seleções, possui jogadores com qualidade e intensidade grande de jogo", considerou ainda Hélio Sousa.A 22.ª edição do Campeonato do Mundo de sub-20 realiza-se na Polónia, entre 23 de maio a 15 de junho.