Continuam as dúvidas quanto à gravidade da lesão de Harry Kane. O avançado do Tottenham magoou-se no passado domingo no tornozelo direito e devido ao inchaço ainda não pode realizar os exames médicos necessários. O departamento médico do clube esperava ter os resultados já nesta terça-feira.Em Inglaterra teme-se que o problema do melhor marcador da Premiere League (que já soma 35 golos em todas as competições) seja grave e o afaste do Campeonato do Mundo. O jogador, de 24 anos, já se lesionou no mesmo tornozelo outras duas vezes nos últimos 12 meses. Este facto aliado à ausência de uma explicação oficial dos Spurs faz aumentar as interrogações em torno do estado físico de Kane.

Autor: Cláudia Marques