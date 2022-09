Martim Tavares: «É um motivo de orgulho poder representar a Seleção»

A Seleção Nacional Sub-20 iniciou, na segunda-feira, na Cidade do Futebol, o estágio de preparação que contempla duas partidas frente a Itália, na Cova da Piedade (dia 23), e Polónia, em Stalowa Wola (dia 27).





Martim Tavares, jovem avançado do Boavista, integra a convocatória do selecionador Bino Maçães e admitiu, em declarações ao site da FPF, sentir uma "sensação muito boa". "É um motivo de orgulho poder representar a Seleção Nacional. Tenho que agradecer a confiança ao míster Bino e a todo o staff técnico por terem confiado em mim e vou trabalhar para retribuir", disse o jogador de 18 anos, que leva 2 golos em 6 jogos pelos axadrezados neste início de época e, no último jogo, sofreu o penálti que deu a vitória ao Boavista diante do Sporting.O atacante antevê o regresso aos jogos com a camisola das quinas, onde não estava desde os sub-15: "Vou estar tão concentrado no jogo que, se calhar, nem vou pensar que é a primeira vez. Entro em todos os jogos da mesma maneira e acredito que vai correr bem."Martim considerou ainda que "o estágio é muito importante". "É a minha primeira vez e vou conseguir conhecer os meus colegas e as ideias do mister. É importante para o nosso crescimento, não só como jogadores, como homens e equipa", finalizou.

Boavista: Martim Tavares

Canelas 2010: Gustavo Mendonça

P. Ferreira: Matchoi Djaló

Forest Green Rovers: Christian Marques

Paris SG: Louis Nascimento

Sp. Braga: João Carvalho; Rodrigo Gomes; Rodrigo Veiga

Benfica: Guilherme Montóia; Hugo Félix; João Resende; João Tomé; José Muller; Luis Semedo; Martim Ferreira; Martim Neto; Pedro Santos

Sporting: Diogo Abreu; Flávio Nazinho; Joelson Fernandes; Renato Veiga

V. Guimarães: Gabriel Rodrigues