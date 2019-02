Portugal conhece hoje adversários no Mundial

O português Fernando Couto e o brasileiro Bebeto, que hoje apadrinham o sorteio do Campeonato do Mundo de sub-20, que este ano decorrerá na Polónia, encontram-se desde ontem em Gdynia e assumem que os títulos mundiais nesta categoria, conquistados por ambos, foram uma espécie de ponto de partida para carreiras de enorme sucesso. "Nunca esquecerei o triunfo no Mundial de sub-20, porque foi um grande início para a minha carreira. Foi aí que tudo começou", reconhece o antigo médio brasileiro, campeão do Mundo sénior em 1994.

Fernando Couto concorda com a importância destes torneios, até para o desenvolvimento do futebol nos países que assumem, como a Polónia, a organização das fases finais. "Eu sei do que estou a falar, porque Portugal ganhou verdadeira vantagem, ao acolher os principais torneios. Espero que o mesmo aconteça na Polónia", desejou o vice-campeão europeu em 2004, que assistirá a um sorteio em que o nosso país é cabeça de série, evitando assim adversários como Polónia, Uruguai, França, EUA e México.