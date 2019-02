Portugal é cabeça-de-série no sorteio do Mundial

A Seleção Nacional é cabeça-de-série no sorteio da fase final do Mundial de sub-20, que se vai realizar já este domingo. Portugal sabe assim que não irá defrontar Polónia (anfitriã), Uruguai, França, Estados Unidos e México.

A cerimónia, que acontecerá na cidade de Gdynia a partir das 16h30, terá as presenças do português Fernando Couto (campeão do Mundo da categoria em 1989) e do brasileiro Bebeto (vencedor em 1983).

Eis os potes de onde sairão os seis grupos de quatro equipas (passam aos oitavos de final os dois primeiros e os quatro melhores terceiros classificados):

Polónia, Portugal, Uruguai, França, EUA e MéxicoMali, Nigéria, Nova Zelândia, Colômbia, Coreia do Norte e ItáliaArábia Saudita, Senegal, Argentina, Equador, Ucrânia e HondurasJapão, África do Sul, Panamá, Noruega, Qatar e TahitiPor princípio, a FIFA pretende que não haja duas equipas da mesma confederação no mesmo grupo. Por isso, Portugal deverá também evitar Itália, Ucrânia e Noruega.O Mundial de sub-20 disputa-se na Polónia, entre os dias 23 de maio e 15 de junho. Portugal, que é orientado por Hélio Sousa (também ele campeão do Mundo em 1989), é visto como uma das equipas mais fortes, já que esta geração foi campeã europeia de sub-17 e sub-19.