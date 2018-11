Portugal volta a vencer a Eslováquia em jogo de preparação para o Mundial

A seleção portuguesa de sub-20 venceu este domingo a Eslováquia por 2-1, em jogo particular disputado no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, de preparação para o Mundial de 2019.Este foi o terceiro jogo dos sub-20 portugueses no espaço de quatro dias, o primeiro diante da Polónia, na quinta-feira, com uma vitória por 2-0, o segundo com a Eslováquia, com triunfo por 3-1, e, hoje, novamente com os eslovacos.A seleção treinada por Hélio Sousa, que no escalão anterior conquistou em julho o título europeu de sub-19, realizou os três jogos no âmbito de preparação para o Mundial de sub-20, que decorrerá na Polónia, de 23 de maio a 15 de junho.Hoje, a equipa sentiu maiores dificuldades do que no primeiro jogo com os eslovacos e só na segunda parte chegou ao golo, com um bis de Pedro 'Martelo' (72 e 79 minutos), antes de Branislav Sluka reduzir, aos 89.