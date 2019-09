Seleção Nacional de Sub-20 vence jogo de preparação na Polónia

Um golo de Samuel Costa garantiu hoje o triunfo da seleção portuguesa de futebol de sub-20 na visita à Polónia, por 1-0, em jogo de preparação, disputado no Estádio Municipal de Rzeszów.O único tento da partida surgiu aos 57 minutos, através do médio do Sporting de Braga, que aproveitou o espaço concedido na área polaca e deu a melhor sequência a um canto apontado por Fábio Vieira.O treinador nacional, Filipe Ramos, fez alinhar o seguinte 'onze': João Valido, Costinha, Pedro Álvaro, João Pinto, Rúben Moura, Samuel Costa, Daniel Silva, Afonso Sousa, Fábio Vieira, Rafael Camacho e Diogo Almeida.Este foi o segundo de dois jogos de preparação realizados por Portugal, que na quinta-feira empatou 2-2 com a Suíça, em Melgaço.