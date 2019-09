Seleção sub-20 empata com a Suíça em jogo de preparação

A seleção portuguesa de sub-20 empatou esta quinta-feira a dois golos com a Suíça no primeiro de dois jogos de preparação inseridos no estágio que está a realizar no Centro de Estágios de Melgaço.Depois de uma primeira parte intensa e equilibrada, mas sem golos, a Suíça fez dois golos quase de rajada, aos 47 e aos 51 minutos, por Amel Rustemoski e Yannick Marchand.A reação de Portugal, cuja exibição até aí não justificava estar a perder, não se fez esperar e Rafael Camacho, aos 56 minutos, reduziu para 2-1 com um excelente remate à entrada da área, após uma boa jogada de João Mário.Bastaram mais três minutos para a seleção das quinas restabelecer a igualdade, por Tiago Dantas, mas o resultado não voltou a sofrer alteração até final, a despeito das oportunidades criadas pelas duas equipas.A seleção portuguesa volta a jogar na próxima segunda-feira, na Polónia, frente à seleção anfitriã, no segundo jogo de preparação.