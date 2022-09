Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Seleção sub-20 portuguesa perde com Itália em jogo particular Derroa por 2-1 em partida disputada no Estádio Municipal José Martins Vieira, na Cova da Piedade





• Foto: FPF